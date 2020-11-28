حظك اليوم.. برج الثور السبت 28 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:مهنيًا: إذا أردت القيام بخطوة أو مبادرة، فافعل ذلك اليوم لأن فرص النجاح تبدو أوفر حظًا.

عاطفيًا: خفف من التشنّج والغيرة وحاول أن تجد الحلول بهدوء، قد تشكك في بعضهم أو تعيش خيبة تتعلق بعلاقة ناشئة.

صحيًا: أوضاعك الصحية تكون جيدة ولكن كن حذرًا من أمراض الصدر والزكام.

