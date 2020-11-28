حظك اليوم.. برج العقرب السبت 28 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:مهنيًا: حاول أن تتوصل بقدراتك الشخصية إلى إنجاز أعمالك بدقة ولا تؤجل قرارًا وتجنّب تأزيم المواقف.

عاطفيًا: لا تفرض على الشريك ما لا تريده لنفسك، فالمساواة بينكما هي مفتاح النجاح والاستمرارية.

صحيًا: لن تقلق بشأن وضع صحي طارئ يشغل بالك بعض الوقت لأنه غير خطر.

