حظك اليوم.. برج العقرب السبت 28 نوفمبر 2020

مهنيًا: حاول أن تتوصل بقدراتك الشخصية إلى إنجاز أعمالك بدقة ولا تؤجل قرارًا وتجنّب تأزيم المواقف.
عاطفيًا: لا تفرض على الشريك ما لا تريده لنفسك، فالمساواة بينكما هي مفتاح النجاح والاستمرارية.
صحيًا: لن تقلق بشأن وضع صحي طارئ يشغل بالك بعض الوقت لأنه غير خطر.
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