حظك اليوم.. برج القوس السبت 28 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:مهنيًا: عوامل إيجابية وبنّاءة على الصعيد المهني، تترافق مع مستحقاتك المالية المحقة وتحقيق أهدافك.

عاطفيًا: اختبار جديد يحدّد الشريك شروطه، لكن ذلك لن يثنيك عن إيصال الرسالة التي تريدها.

صحيًا: لا تخف إذا شعرت ببعض الانزعاج جراء إصابتك بوجع طفيف في المعدة.

