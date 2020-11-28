حظك اليوم.. برج الميزان السبت 28 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:مهنيًا: حضِّر مهامّك جدًّا وادرس خطواتك ومشاريعك بدقّة وتروٍّ، بادر إلى إنجاز الأعمال المهمة والصعبة.

عاطفيًا: حافظ على الهدوء المطلوب هذا اليوم، وخصوصًا أن بعض المواجهات قد لا تكون في مصلحتك كما جرت العادة.

صحيًا: قد تصاب بتقلص عضلي نتيجة الإرهاق الذي تتعرض له في العمل، لكن العلاج متوافر وفعال.

