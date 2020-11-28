حظك اليوم.. برج الجدي السبت 28 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الجدى على النحو التالي:مهنيًا: تستغلّ جاذبيتك لإقناع بعض العاملين معك بوجهة نظرك، فتحقق صفقات لافتة طال انتظارها.

عاطفيًا: حلم جديد يرافق سعادتك مع الشريك، فحاول أن تنتهز الفرصة المتاحة للتقدم في العلاقة خطوات إضافية.

صحيًا: راقب دقات قلبك وطريقة تنفسك بعد قيامك بأي عمل أو صعودك الدرج.

