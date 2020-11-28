حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 28 نوفمبر 2020

مهنيًا: قد تُثار مشكلات في العمل، أو يطرأ ما يزعجك ويثير التساؤلات، لا تترك أحدًا يستغلك ولا تقم بمناورات.
عاطفيًا: تكون مستعدًا لتحمّل كل المسؤوليات، لكن لا بد من عدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك العاطفية.
صحيًا: الحساسية التي تعانيها منذ الصغر قد تجد لها حلًا موقتًا، لكنها تعاودك بعد توقف العلاج.
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