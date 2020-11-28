حظك اليوم.. برج العذراء السبت 28 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:مهنيًا: يناسبك هذا اليوم، والثقة بالنفس هي أبرز عناوين نجاحك في المرحلة المقبلة.

عاطفيًا: تمر بيوم من الفراغ العاطفي، لكنّ ذلك لن يدوم طويلًا إذا ما تمّت معالجة الموضوع.

صحيًا: متعتك تكمن في الحصول على حمام دافئ بعد يوم طويل من العمل الشاق، وعنادك يجعلك تصر على إعادة لياقتك البدنية.

