حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 29 نوفمبر 2020

مهنيًا: تأتيك النصائح من بعض الأشخاص الناضجين، فاصغ إليها وتعلّم من تجارب الأكبر منك سنًا ولا تستهتر بما يقولونه لك.
عاطفيًا: عليك أن تبذل جهدًا أكبر لتحسين علاقتك بالشريك، وذلك يساعد في توفير أجواء أفضل بينكما.
صحيًا: طبيعتك بطيئة الحركة تجعلك تفضل الخروج والتنزه بدلًا من ممارسة الرياضة، لهذا من الممكن أن تذهب للتنزه مع أصدقائك وممارسة المشي أو التزلج.
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