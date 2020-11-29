حظك اليوم.. برج القوس الأحد 29 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تتأكد من بعض الأمور وتطرح تساؤلات وتذهب للتحقق من بعض المعطيات.

عاطفيًا: لا تقدّم النصائح إلى الشريك إذا لم يكن هادئًا، فهذا سيزيده غرورًا مع مرور الوقت.

صحيًا: لا تناور أو تحاول التهرب من تطبيق ما وصفه لك الطبيب للتخلص من الأوجاع في مفاصلك.

