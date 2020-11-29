حظك اليوم.. برج الجدي الأحد 29 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الجدي على النحو التالي:مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تغيير في الأفق يدل على نهاية مرحلة أو أمر ما مهم في حياتك يساعدك على تحقيق استقرار مهني.

عاطفيًا: أنت في بحث دائم عن الاستقرار، وهذا يحتاج إلى خطوات حاسمة مع الشريك على الرغم من المجازفة والعراقيل.

صحيًا: تنازل عن تقاعسك للقيام ببعض التمارين الرياضية المفيدة للصحة.