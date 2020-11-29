حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 29 نوفمبر 2020

مهنيًا: يشكل هذا اليوم طالعًا جيدًا في المجال المهني والعائلي، ما يعني ربحًا ماديًا أو عملًا فريدًا تخرج به.
عاطفيًا: التعاون الجدي مع الشريك يعزز العلاقة بينكما، فتصبح الصورة أكثر وضوحًا من السابق.
صحيًا: خذ الأمور هذا اليوم بروية وحكمة، ولا تنفعل لمجرد تصرف عابر قام به أحدهم وأزعجك.
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