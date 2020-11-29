حظك اليوم.. برج الثور الأحد 29 نوفمبر 2020

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى مرحلة جديدة تعيشها، أو إلى دورة مهنية مميزة تعدك بالنجاح، وتتعزز قدراتك الفكرية وتهتم ببعض الدراسات.
عاطفيًا: موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي تكون في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما.
صحيًا: يوم مطمئن من الناحية الصحية ولكن يجب توخي الحذر كي لا تتعرض لمتاعب ناتجة من الإرهاق بالعمل.
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