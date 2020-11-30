أصحاب 4 أبراج تتغير حياتهم في 2021

أبراج تتغير حياتهم
تتحدث لـ"الدستور"، خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" عن مواليد ابراج ستتغير حياتهم في عام 2021.
برج الأسد:
هذا العام سيكون الأغرب في حياة مواليد برج الأسد، فستتبدل ظروفهم وسيبدأون بتنفيذ الخطوات الأولى لمشاريعهم الكبيرة، وسيخذون قرارات جريئة، وسيتخلصون من علاقة قديمة كانت تؤذيهم وتحد من تقدمهم وراحتهم.
برج الثور:
سيشهد مواليد برج الثور انفراجات كثيرة لم يروا مثلها في حياتهم، سيلمسون تحسن ملحوظ على الصعيد المهني والعاطفي وزيادة ملحوظة في دخلهم المادي الذي سيؤمن له أخيرا الاستقرار.
برج الجدي:
سيتحول مواليد برج الجدي إلى أشخاص جديدة وقوية وجريئة تحب المواجهات ويريدون أخذ القرارات المصيرية في حياته دون تردد ويديرون وينظمون كل شيء حولهم.
برج العذراء:
بدون شك سيكون عام 2021 عام مميز بالنسبة لمواليد برج العذراء وسيشهدون الكثير من التقدم والنجاح وستسيطر الرومانسية على أجواء العام الجديد، وحب قريب سيدق بابهم.
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