حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة، وتحتاج في هذا الوقت الى التسامح والصبر والتروي.

عاطفيًا: قد يطرأ عنصر من الماضي يبدّل بعض المعطيات والخطط المقررة لبناء المستقبل مع الشريك.

صحيًا: أبشرك بوضع صحي مستقر نتيجة الراحة التي حصلت عليها أخيرًا.

