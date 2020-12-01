حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: تشكل مع اثنين من زملائك في العمل مثلثًا جيدًا، ما يؤمن لك دعمًا قويًا، ويجعلك أهلًا لبعض الفرص المناسبة.

عاطفيًا: إذا كنت ترغب في الزواج فهنيئًا لك، شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.



صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط ويخيفك المرض وترفض أن ترقد طويلًا في الفراش.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.