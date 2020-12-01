حظك اليوم.. برج الجدى الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

مهنيًا: إحذر ارتكاب أيّ أخطاء قد تندم عليها لاحقًا وحاول أن تبحث عن فرص عمل جديدة.
عاطفيًا: واجه الأمور وضع النقاط على الحروف لاستمرار علاقتك بالشريك، ولن تكون إلا مرتاحًا.
صحيًا: تجنّب الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة، وانتبه إلى صحتك جيدًا.
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