حظك اليوم.. برج الجدى الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: إحذر ارتكاب أيّ أخطاء قد تندم عليها لاحقًا وحاول أن تبحث عن فرص عمل جديدة.

عاطفيًا: واجه الأمور وضع النقاط على الحروف لاستمرار علاقتك بالشريك، ولن تكون إلا مرتاحًا.

صحيًا: تجنّب الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة، وانتبه إلى صحتك جيدًا.

