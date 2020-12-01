حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: يحاول أحد الزملاء أن يوقعك في مؤامرة خطيرة، احذر وانتبه قبل فوات الأوان.

عاطفيًا: تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له.

صحيًا: هل حاولت أن تقوم بتمارين رياضية مماثلة لتلك التي تعرض على شاشات التلفزيون؟ التجربة خير برهان.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

