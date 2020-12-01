حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

الحمل
مهنيًا: لا تدع المشاكل تؤثر في أدائك في العمل، عليك أن تتجاوزها بكل هدوء وروية، وأن تضع خططًا واضحة لتحركاتك المستقبلية.
عاطفيًا: يوم مناسب للحب الرومانسي، تبدو بارعًا وتسمع خبرًا جيدًا يخص الشريك.
صحيًا: لا تقاوم المغريات يومًا وتخضع لها معظم أيام الأسبوع، فكر في وضعك الصحي قليلًا.
الثور
مهنيًا: أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة، وتحتاج في هذا الوقت إلى التسامح والصبر والتروي والابتعاد عن البدء بجديد.
عاطفيًا: قد يطرأ عنصر من الماضي يبدّل بعض المعطيات والخطط المقررة لبناء المستقبل مع الشريك.
صحيًا: أبشرك بوضع صحي مستقر نتيجة الراحة التي حصلت عليها أخيرًا.
الجوزاء
مهنيًا: تشكل مع اثنين من زملائك في العمل مثلثًا جيدًا، ما يؤمن لك دعمًا قويًا، ويجعلك أهلًا لبعض الفرص المناسبة.
عاطفيًا: إذا كنت ترغب في الزواج فهنيئًا لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.
صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط ويخيفك المرض وترفض أن ترقد طويلًا في الفراش.
السرطان
مهنيًا: يحالفك الحظ في الأيام الأولى من الشهر وتحقق مشروعًا كبيرًا منتظرًا ولو أنك كنت تميل إلى العمل خلف الستار.
عاطفيًا: تحظى بلقاء أحد الأشخاص المميزين ولا تواجه معه مشاكل الغيرة وتحاول أن تتخطى الماضي.
صحيًا: تعتقد أن كل ما تقوم به رياضيًا غير مفيد، ثم تغير رأيك بسرعة بعدما بدأت تتلمس النتائج.
الأسد
مهنيًا: لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن، فالقضية أصبحت معروفة وتحتاج إلى حل جذري.
عاطفيًا: حاول أن تعيش واقع الأمور مع الشريك كما هو، ولا تتردد في التعبير عن مشاعرك بصراحة.
صحيًا: بين التردد عن القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والكسل، الخيار لك وعليك وحدك تحمل النتائج.
العذراء
مهنيًا: تنجح في عمل درسته جيدًا واستغرق منك الكثير من الوقت والطاقة والمجهود، لكنك تحصد نتائج باهرة.
عاطفيًا: لا تفرض على الشريك ما لا تريده لنفسك، فالمساواة بينكما هي مفتاح النجاح والاستمرارية.
صحيًا: زن ضغطك بين وقت وآخر، ولا سيما حين تشعر بدوخة غير اعتيادية.
الميزان
مهنيًا: كن هادئًا وصبورًا لتصل في النهاية إلى ما تصبو إليه ولا تستبق الأمور، وادرس خطواتك جيدًا وتمهل في اتخاذ القرارات الحاسمة.
عاطفيًا: حبّ جديد يدخل قلبك ويغيّر حياتك ويعيد إليك الأمل والحيوية والفرح الذي كنت تفتقده منذ فشل علاقتك العاطفية السابقة.
صحيًا: أطلب مساعدة الأهل والأصدقاء المخلصين، فهم يتوقون إلى الوقوف بجانبك صحيًا.
العقرب
مهنيًا: لا تتسرّع في خوض مغامرة مهنية قبل أن تتأكد من دقة معلوماتك ومن النتائج المتوخاة لئلا تتحمل عاقبة الأمور وحدك.
عاطفيًا: الحبيب ينتظر إشارة منك منذ وقت، لا تتردد في الإفصاح عن مشاعرك له.
صحيًا: استعض عن العشاء الدسم بعشاء خفيف قوامه الخضروات والأعشاب، وتناول الفاكهة المساعدة على التهضيم.
القوس
مهنيًا: تتمتع بالنشاط والثقة الكافيين لإكمال مهامك بامتياز والانطلاق في مشاريع جديدة بنّاءة تعلق عليها آمالًا كبيرة.
عاطفيًا: استمع إلى الشريك جيدًا، إذا اعتمدت الليونة والتواضع في علاقتك معه سيبادلك بالمثل وترتاح كثيرًا.
صحيًا: أنت صاحب إرادة قوية وعزيمة لا تلين بسهولة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بصحتك.
الجدي
مهنيًا: احذر ارتكاب أيّ أخطاء قد تندم عليها لاحقًا وحاول أن تبحث عن فرص عمل جديدة.
عاطفيًا: واجه الأمور وضع النقاط على الحروف لاستمرار علاقتك بالشريك، ولن تكون إلا مرتاحًا.
صحيًا: تجنّب الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة، وانتبه إلى صحتك جيدًا.
الدلو
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض الفرص المهنية الآتية إليك عبر بعض العلاقات والصداقات.
عاطفيًا: الصراحة مطلوبة أكثر مع الشريك، وإن كانت بعض الأسرار مفيدة لتجاوز مطبات مفاجئة.
صحيًا: شارك أفراد العائلة نشاطاتهم المتنوعة، ورافقهم في تنقلاتهم ونزهاتهم.
الحوت
مهنيًا: يحاول أحد الزملاء أن يوقعك في مؤامرة خطيرة، إحذر وانتبه قبل فوات الأوان.
عاطفيًا: تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له.
صحيًا: هل حاولت أن تقوم بتمارين رياضية مماثلة لتلك التي تعرض على شاشات التلفزيون؟ التجربة خير برهان.
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