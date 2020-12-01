تتحدث لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، عن أبرز صفات ومميزات وعيوب المرأة مولودة برج العذراء.
تقول منى: "رغم أن مولودات برج العذراء صاحبات شخصية اجتماعية، ولكنهن لا يحبون أن يكونوا محاطين دائمًا بأشخاص يتجادلون معهن، بل يفضلن اختيار قلة من الأشخاص المحيطين بهن والذين يتفهمون حاجتهن أحيانًا، كما أنهن يفضلن تفادي التواجد في المناسبات الاجتماعية المزدحمة".
وتضيف: "فضلا عن أنهن منظمات إلى حد الهوس أحيانًا، فهن لا يحبون الشريك أو الصديق الفوضوي الذي لا يهتم بنظافته أو نظافة المنزل وأغراضه أو أصغر التفاصيل، ويكرهون عدم المسئولية فهن شخصيات مجتهدة ونشيطة في عملها وحكيمة وحريصة على ضمان مستقبلهن، وتتقن عملهن بشكل كبير، ويفكرن بكل خطوة كثيرًا قبل القيام بها، لذلك لا يحتملن اللغة المبتذلة والسلوك المهمل فضلا عن انهن يكرهون الغباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مميزات وعيوب فتاة برج العذراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.