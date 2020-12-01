مميزات وعيوب فتاة برج العذراء

لمواليد كل برج من الأبراج الفلكية صفات وأسرار خاصة بهم وتميزهم عن غيرهم، هناك من يتميز بالعصبية ومن يتميز بالذكاء ومن يتميز بالرومانسية، وعند ارتباط الأشخاص بشريك من مواليد أي برج مختلف عنهم أول ما يبحثون عنه هو صفاته ومميزاته وعيوبه.تتحدث لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، عن أبرز صفات ومميزات وعيوب المرأة مولودة برج العذراء.

تقول منى: "رغم أن مولودات برج العذراء صاحبات شخصية اجتماعية، ولكنهن لا يحبون أن يكونوا محاطين دائمًا بأشخاص يتجادلون معهن، بل يفضلن اختيار قلة من الأشخاص المحيطين بهن والذين يتفهمون حاجتهن أحيانًا، كما أنهن يفضلن تفادي التواجد في المناسبات الاجتماعية المزدحمة".

وتضيف: "فضلا عن أنهن منظمات إلى حد الهوس أحيانًا، فهن لا يحبون الشريك أو الصديق الفوضوي الذي لا يهتم بنظافته أو نظافة المنزل وأغراضه أو أصغر التفاصيل، ويكرهون عدم المسئولية فهن شخصيات مجتهدة ونشيطة في عملها وحكيمة وحريصة على ضمان مستقبلهن، وتتقن عملهن بشكل كبير، ويفكرن بكل خطوة كثيرًا قبل القيام بها، لذلك لا يحتملن اللغة المبتذلة والسلوك المهمل فضلا عن انهن يكرهون الغباء.