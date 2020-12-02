حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 2 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاربعاء، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: يفسح لك هذا اليوم في المجال أمام فرص للحل والانخراط في بعض المشاريع الواعدة والمربحة.

عاطفيًا: لماذا لا تثق بالشريك؟ هل السبب هو تجاربك السابقة التي علمتك الحذر حتى من اقرب المقربين؟.

صحيًا: تواظب على ما بدأته على صعيد الريجيم وتتحسن تدريجيًا وتستعيد رشاقتك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

