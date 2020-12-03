حظك اليوم.. برج القوس الخميس 3 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: يوم صعب يتسبب ببعض القلق والإزعاجات وربما بوهن صحي أو عارض يجب أن تتنبه له.

عاطفيًا: التسامح مع الشريك ليس تنازلًا، بل دافع مهم يساعدك للتخلص من العقبات التي تفرض نفسها عليكما.

صحيًا: انتبه لصحتك بصورة دائمة، ولا تتوانَ إطلاقًا عن القيام بكل ما يعود عليك بالنفع.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.