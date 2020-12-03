حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 3 ديسمبر 2020

الحمل
مهنيًا: يوم معقد يحتم عليك الانتباه إلى سلامتك، ويتحدث عن تركيز على عمل يستحوذ على كل اهتماماتك ويسبب لك القلق.
عاطفيًا: لا تكن مقطّب الجبين أمام الشريك، لا ذنب له في كل ما يحصل معك.
صحيًا: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسمك فذلك جراء التعب والإرهاق في العمل.
الثور
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن نمو صداقة غالية تبرهن عن وفائها، وتكون أكثر المستفيدين من هذا الأمر.
عاطفيًا: قد تجبر على الاهتمام بشؤون تشغلك عن الشريك، ما يولد جوًا قاتمًا بعض الوقت.
صحيًا: خفّف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر.
الجوزاء
مهنيًا: تتخلص اليوم من أزمة مهنية مستجدة سببها أحد الزملاء النكديين، وتستعيد نشاطك المعهود وقابليتك على العمل.
عاطفيًا: تشعر بفتور الجوّ وتتسرّع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوّة بينكما.
صحيًا: تحبّ الطعام الدسم، وهذا ما يسبب لك زيادة في الوزن فضلًا عن مشاكل صحية أخرى.
السرطان
مهنيًا: لا تدخل نفسك في مشاريع أكبر من طاقتك، رياح التغيير بدأت تهب وتنذر بحسم قريب.
عاطفيًا: مطلوب منك التروّي هذا اليوم وعدم اتخاذ أي قرارات، ولا تترك أحدًا يخدعك.
صحيًا: تناول الخضراوات والفواكه كما وهو لازم يزود الجسم حيوية ونشاطًا بعد عناء العمل.
الأسد
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن صفقة مالية أو عن فرص جديدة تأتي إليك، وتتخلص من المصاعب الكبيرة.
عاطفيًا: تتلقى هدية ثمينة ورائعة من الشريك تسعدك وتشعرك بالحب الكبير الذي يكنّه لك.
صحيًا: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصًا على صحتك هذه الفترة.
العذراء
مهنيًا: تعيش يومًا مناسبًا جدًا لك ويبشر بتطورات تحصل لمصلحتك، وتظهر قدرة وخارقة على التعامل مع الظروف للخروج بأفضل النتائج.
عاطفيًا: تقضي مع الشريك أوقاتًا سعيدة وتصلك أخبار سارة من قريب مسافر يدعوكما للسفر إليه لتجديد شهر العسل.
صحيًا: معنوياتك مرتفعة جدًا؛ نتيجة نجاح مشروع لك أسهم في تأمين الراحة والطمأنينة.
الميزان
مهنيًا: تعيش يومًا ضاغطًا يفقدك السيطرة على الأمور، ويجعلك تواجه بعض الخصوم الشرسين أو نوعًا من الكذب والافتراء.
عاطفيًا: أحذّرك من بعض العواصف التي قد تسبب نفورًا وجفاء بينك وبين الشريك، لكن المياه لا تلبث أن تعود إلى مجاريها الطبيعية بينكما.
صحيًا: ما المطلوب؟ التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض وعدم المغامرة والمجازفة مجدّدًا.
العقرب
مهنيًا: القمر من برج السرطان يفرحك ويتحدث عن مكافأة أو هدية أو إطراء تسمعه وينعش قلبك، وتحصل تغييرات على صعيد العمل.
عاطفيًا: تقضي مع الحبيب أوقاتًا رومنسية تقرّبه منك وتشعل في قلبه الهيام مجددًا.
صحيًا: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ والانفعال.
القوس
مهنيًا: يوم صعب يتسبب ببعض القلق والإزعاجات وربما بوهن صحي أو عارض يجب أن تتنبه له.
عاطفيًا: التسامح مع الشريك ليس تنازلًا، بل دافع مهم يساعدك للتخلص من العقبات التي تفرض نفسها عليكما.
صحيًا: انتبه لصحتك بصورة دائمة، ولا تتوانَ إطلاقًا عن القيام بكل ما يعود عليك بالنفع.
الجدي
مهنيًا: يوم متقلب يعرضك ربما لمغريات يجب أن تبقى حذرًا إزاءها، وانتبه من لعبة مخادعة أو من مناورة.
عاطفيًا: يحاول أحد الأشخاص وضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك بنجاح.
صحيًا: لا تترك ترسّبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطرابًا وانزعاجًا.
الدلو
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ على طبق من فضة، فإما تحصل على مبلغ من المال غير منتظر، أو توقع على عقد ممتاز.
عاطفيًا: حين تجد أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، تضطر إلى معاملته بالمثل، وربما أفضل مما يعاملك.
صحيًا: الصحة هي أغلى ما عند الإنسان، بالرياضة والانتباه إلى المأكولات تحافظ عليها.
الحوت
مهنيًا: تقلق أو تضطرب لبعض الأمور وتشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية، وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة.
عاطفيًا: تحاول التهرب من بعض المسؤوليات الصعبة تجاه الشريك، ولكن من دون جدوى.
صحيًا: تتمتع بصحة ممتازة ومعنويات عالية، وتقرّب شخصيتك الجذابة إليك المحيطين بك.
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