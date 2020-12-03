حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 3 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الدلو قالت:الدلومهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ على طبق من فضة، فإما تحصل على مبلغ من المال غير منتظر، أو توقع على عقد ممتاز.

عاطفيًا: حين تجد أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، تضطر إلى معاملته بالمثل، وربما أفضل مما يعاملك.

صحيًا: الصحة هي أغلى ما عند الإنسان، بالرياضة والانتباه إلى المأكولات تحافظ عليها.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.