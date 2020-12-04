حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 4 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: يطرح هذا اليوم بعض الإشكالات على صعيد المحادثات والنقاشات، فتخوض مرحلة من التحديات تنتصر فيها حينًا وتفشل احيانًا.

عاطفيًا: التفاهم مع الشريك يشكّل ضمانا للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما.

صحيًا: أنت ميّال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين.