حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 4 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: تحاول الحصول على كلمة حاسمة، أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما.

عاطفيًا: إحذر التسرع في إطلاق الأحكام على الشريك، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص ليس صافيًا.

صحيًا: نقاط ضعفك صحيًا الرأس، والأسنان، والحساسية التي غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية.

