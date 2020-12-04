حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 4 ديسمبر 2020

مهنيًا: تحاول الحصول على كلمة حاسمة، أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما.
عاطفيًا: إحذر التسرع في إطلاق الأحكام على الشريك، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص ليس صافيًا.
صحيًا: نقاط ضعفك صحيًا الرأس، والأسنان، والحساسية التي غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية.
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