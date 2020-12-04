حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 4 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: يشكل هذا اليوم نقطة تحول في مجال أعمالك ومشاريعك نحو الأفضل، أكثر مما كنت تتوقع فهنيئًا لك.

عاطفيًا: لا تقف عند المحطة الأولى من الخيبة، لأنّ الأفق يبدو أكثر نجاحًا وفائدة ولا سيما في مجال المشاريع المستقبلية مع الشريك.

صحيًا: حاول أن تقوم بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، الظروف ملائمة لذلك.