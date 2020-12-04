حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 4 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: تنكّب هذا اليوم على تنفيذ أعمالك واثقًا بالحظ والدعم الكبير الذي تحظى به، وتجد حلولًا لبعض المشاكل.

عاطفيًا: يبتسم الحبّ وتشرق الشمس في قلبك، وتعيش أجمل أيّام حياتك برفقة شريك يفهمك بمجرد النظر إليه.

صحيًا: تتخّذ قرارات تتعلق بنظامك الغذائي أو بصحتك، بعدما أدركت أن الأمور بدأت تتفاقم.