حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 4 ديسمبر 2020

مهنيًا: تنكّب هذا اليوم على تنفيذ أعمالك واثقًا بالحظ والدعم الكبير الذي تحظى به، وتجد حلولًا لبعض المشاكل.
عاطفيًا: يبتسم الحبّ وتشرق الشمس في قلبك، وتعيش أجمل أيّام حياتك برفقة شريك يفهمك بمجرد النظر إليه.
صحيًا: تتخّذ قرارات تتعلق بنظامك الغذائي أو بصحتك، بعدما أدركت أن الأمور بدأت تتفاقم.
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