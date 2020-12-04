حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 4 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن علاقات عذبة واجتماعات مميزة والاحتفال بمناسبة سعيدة مع الأهل والأحبة.

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صحيًا: عوارض التوتر التي تنتابك بين حين وآخر غير مفيدة صحيًا، راجع طبيبك.