حظك اليوم.. برج الجدي الجمعة 4 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: تعيد النظر هذا اليوم في استثماراتك وطريقة إسرافك للمال خشية الوقوع في خسائر كبيرة ربما تعجز عن تعويضها.

عاطفيًا: لا تجعل قلقك وعصبيتك يؤثران في علاقتك بالحبيب، فهو بالغ الحساسية ويتفهم ضعك جيدًا.

صحيًا: تتخلّص من كلّ ما يسبّب لك الإزعاج، وتنسى هموم العمل في العمل، وتمارس الرياضة بانتظام.