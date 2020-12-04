حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 4 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: يزودك هذا اليوم بحماسة شديدة واندفاعًا، وينهي حالة من الانقباض والتعب والتكاسل.

عاطفيًا: لو استمعت إلى أقوال الشريك، لما آلت الأوضاع بينكما إلى ما هي عليه اليوم.

صحيًا: يتعزّز وضعك الصحي بسبب النشاط الترفيهي، الذي تقوم به مع المحيطين بك.

