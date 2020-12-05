حظك اليوم.. برج الميزان السبت 5 ديسمبر 2020

قدمت جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الميزان على النحو التالي:مهنيًا: تحقق نجاحًا مميزًا في مجال عملك أو مع شخص يعمل في اختصاصك، وتحقق مشروعًا مهمًّا كنت بانتظاره منذ مدة بعيدة.

عاطفيًا: تضطر إلى تغيير مكان إقامتك أو إلى ترك منزلك موقتًا ومواجهة بعض الأمزجة المتعكرة حولك.

صحيًا: تحميك السماء من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.