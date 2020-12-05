حظك اليوم.. برج الأسد السبت 5 ديسمبر 2020

قدمت جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الأسد على النحو التالي:مهنيًا: يكون النجاح عنوانك، تحت تأثير القمر من المتنقل في برجك فيكون يوم ذهبي من الاكتشافات والمفاوضات والعمليات المالية والاستثمارات.

عاطفيًا: حافظ على الهدوء المطلوب هذا اليوم، وقد تنتهي المواجهات في مصلحتك ومصلحة الشريك كما جرت العادة.

صحيًا: قد تصاب بتقلص عضلي نتيجة الإرهاق الذي تتعرض له في العمل، لكنه يزول سريعًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.