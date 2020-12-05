حظك اليوم.. برج العقرب السبت 5 ديسمبر 2020

قدمت جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لحظك اليوم لبرج العقرب اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأن الأمر قد ينعكس عليك سلبًا فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر.

عاطفيًا: يخف الوهج العاطفي قليلًا أو يخلق بعض الذبذبات العاطفية، فتذهب في أحلامك العاطفية بعيدًا.

صحيًا: عليك أن تتمالك أعصابك تجاه الضغوط، فقد تواجه لاحقًا ظروفًا أصعب وأكثر تعقيدًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

