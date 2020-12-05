حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 5 ديسمبر 2020

الحمل
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تطلّ على بعض المشاريع الجيدة والآفاق المناسبة وتنفتح على بعض الآفاق رافضًا التقوقع في محيطك العملي.
عاطفيًا: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ أحداث استثنائية، حاول أن تصغي إلى الشريك وأن تستشيره في بعض أمورك.
صحيًا: تضطر إلى التعامل مع بعض الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف المقاومة الجسدية.
الثور
مهنيًا: يرفه عنك الزملاء هذا اليوم فتزول المتاعب والهموم، لكن لا تسمح لنفسك بالوقوع ضحية الناقمين والمخادعين.
عاطفيًا: تبتسم لك الأقدار وتجعلك متزنًا وقادرًا على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة.
صحيًا: تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد.
الجوزاء
مهنيًا: يبتسم لك الحظ، لكن بعض الحذر في التعاطي مع الآخرين يحدّ من الخسائر في حال حصولها.
عاطفيًا: دورة عاطفية مميزة جدًا وجو من الفرح يسود العلاقة بالشريك، ويسيطر الانسجام مجدّدًا.
صحيًا: صحتك تكون قوية جدًا هذا اليوم خلافًا للايام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة.
السرطان
مهنيًا: تعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب عملًا جماعيًا، وربما تستعين بأصحاب الاختصاص المقربين منك لإنجازه.
عاطفيًا: مرحلة عاطفية مربكة أو غير واضحة تتميز بالضبابية والغموض، وربما بالميل إلى حب قديم.
صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة المحيطين بك، وقد تقلق بسبب ما يتعلق بأحد المقرّبين منك.
الأسد
مهنيًا: يكون النجاح عنوانك، تحت تأثير القمر من المتنقل في برجك فيكون يوم ذهبي من الاكتشافات والمفاوضات والعمليات المالية والاستثمارات.
عاطفيًا: حافظ على الهدوء المطلوب هذا اليوم، وقد تنتهي المواجهات في مصلحتك ومصلحة الشريك كما جرت العادة.
صحيًا: قد تصاب بتقلص عضلي نتيجة الإرهاق الذي تتعرض له في العمل، لكنه يزول سريعًا.
العذراء
مهنيًا: اندفاعك قد يكلّفك الكثير، لكن بعض الحذر في التعاطي مع الآخرين يحدّ من الخسائر في حال حصولها.
عاطفيًا: يتركز الاهتمام على الشأن العاطفي وتساعدك لباقتك في الحديث على الوصول إلى أهدافك بسهولة فائقة مع الشريك.
صحيًا: أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على التهضيم، وخصوصًا بعد العشاء.
الميزان
مهنيًا: تحقق نجاحًا مميزًا في مجال عملك أو مع شخص يعمل في اختصاصك، وتحقق مشروعًا مهمًّا كنت بانتظاره منذ مدة بعيدة.
عاطفيًا: تضطر إلى تغيير مكان إقامتك أو إلى ترك منزلك موقتًا ومواجهة بعض الأمزجة المتعكرة حولك.
صحيًا: تحميك السماء من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار.
العقرب
مهنيًا: لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأن الأمر قد ينعكس عليك سلبًا فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر.
عاطفيًا: يخف الوهج العاطفي قليلًا أو يخلق بعض الذبذبات العاطفية، فتذهب في أحلامك العاطفية بعيدًا.
صحيًا: عليك أن تتمالك أعصابك تجاه الضغوط، فقد تواجه لاحقًا ظروفًا أصعب وأكثر تعقيدًا.
القوس
مهنيًا: أنت مدعو إلى التنظيم والابتعاد عن الفوضى والتصرّف بواقعية، واطلب إثباتات وبراهين على كل عمل تقوم به أو مهمة تُطلب منك.
عاطفيًا: تعيش عاطفية جيدة وواعدة، وترتاح إلى الشريك أكثر من أي وقت مضى وتمنحه كامل ثقتك.
صحيًا: كيفما توجهت هذه الأيام رأيت الناس يمارسون الرياضة، فلم لا تتشبه بهم وتنضم إليهم؟.
الجدي
مهنيًا: تقوم بدور وساطة معيّنة في العمل، من أجل إيجاد التسويات والتخفيف من التشنّجات.
عاطفيًا: الراحة الإلزامية مهمة، وخصوصًا إذا ترافقت مع هدنة غير معلنة مع الشريك، للانطلاق مجدّدًا.
صحيًا: تبدو في أفضل حالاتك من الخارج، لكن من الداخل تعتمل عوامل ترهقك نفسيًا.
الدلو
مهنيًا: تبدأ مرحلة جيدة من العمل، ويلقي هذا اليوم الضوء على قضية رسوم مهمة أو سلفة أو ضمان أو قضية أرث محتملة.
عاطفيًا: ينبغي أن تكون أكثر صبرًا مع الشريك، وأن تتحمّل تجاوزاته وخصوصًا إذا كانت غير متعمّدة، فربما كان في حالة عصبية.
صحيًا: ما كل ما يتمناه الإنسان على الصعيد الصحي يتحقق بين ليلة وضحاها، أصبر ترَ النتائج المرجوة.
الحوت
مهنيًا: تظهر بعض التطوّرات اللافتة، وربّما تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك على تحمّل المصاعب.
عاطفيًا: التساهل مع الشريك في موضوعات أساسية، قد يترك آثارًا إيجابية، وهذا سيؤدّي حتمًا إلى نهاية سعيدة.
صحيًا: إذا قمت ببعض المراجعات، تجد حلولًا لبعض لمشكلات الصحية، وتجاربك في هذا المجال خير دليل على ذلك.
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