حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 6 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج السرطان على النحو التالي:مهنيًا: يدفعك هذا اليوم المميز جدًا والحافل بالمفاجآت نحو آفاق جديدة أكثر وعدًا وتلتقي أشخاصًا تثير إعجابهم.

عاطفيًا: تجد الاستقرار في حياتك العاطفية الحالية، ولا تؤذي مشاعر الحبيب بل تعامله بلطف ولين.

صحيًا: تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، بسبب ممارسة الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك.

