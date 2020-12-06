حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 6 ديسمبر 2020

مهنيًا: يوفر لك هذا اليوم بعض الحلول المالية ويغيّر وضعك المتأزم ويضعك على طريق النجاح.
عاطفيًا: لا تدع أحد المتطفلين يتدخّل بينك وبين الشريك لأنه قد يزيد الأمور تعقيدًا.
صحيًا: ضع روزنامة واضحة لمفكرتك الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية.
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