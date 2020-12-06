حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 6 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الميزان على النحو التالي:مهنيًا: يوفر لك هذا اليوم بعض الحلول المالية ويغيّر وضعك المتأزم ويضعك على طريق النجاح.

عاطفيًا: لا تدع أحد المتطفلين يتدخّل بينك وبين الشريك لأنه قد يزيد الأمور تعقيدًا.

صحيًا: ضع روزنامة واضحة لمفكرتك الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية.

