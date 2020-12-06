حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 6 ديسمبر 2020

مهنيًا: يزيد هذا اليوم الأمور تعقيدًا، فلا تتسرّع في اتخاذ القرارات المهمّة، فقد تندم عليها لاحقًا.
عاطفيًا: يوجه إليك الشريك رسالة غير متوقعة تنبهك إلى الواقع الذي تعيشه معه وتجعلك تغير تصرفك تجاهه.
صحيًا: إذا أفرطت في تناول المشروبات الروحية قد تتعرض لنكسة غير متوقعة.
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