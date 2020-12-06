حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 6 ديسمبر 2020

مهنيًا: تفاءل بالخير تجده، بانتظارك أيام مزدهرة فيها نجاح وسعادة وراحة على الصعيد المهني.
عاطفيًا: شعورك بالإرهاق النفسي وفقدانك الحماسة يدفعانك إلى الانكماش والتحفظ، لكن التقرّب منك ليس صعبًا.
صحيًا: عليك أن تكون أكثر اتزانًا لأن مسؤوليات جديدة ملقاة على عاتقك تطلب منك المزيد من الجهد.
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