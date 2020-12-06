حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 6 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الجوزاء على النحو التالي:مهنيًا: تفاءل بالخير تجده، بانتظارك أيام مزدهرة فيها نجاح وسعادة وراحة على الصعيد المهني.

عاطفيًا: شعورك بالإرهاق النفسي وفقدانك الحماسة يدفعانك إلى الانكماش والتحفظ، لكن التقرّب منك ليس صعبًا.

صحيًا: عليك أن تكون أكثر اتزانًا لأن مسؤوليات جديدة ملقاة على عاتقك تطلب منك المزيد من الجهد.

