حظك اليوم.. برج الجدي الأحد 6 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الجدى على النحو التالي:مهنيًا: تكون محاطًا ابتداء من اليوم بزملاء رائعين جدًا ولا تفشل في أعمالك، لكن لا تجازف بسلامتك إطلاقًا.

عاطفيًا: يضفي أمر مستجد هذا اليوم على علاقاتك الشخصية جدية أكبر ووقارًا أو ربما بعض القسوة.

صحيًا: تجد نفسك بين الحين والآخر منزعجًا وقلقًا ومضطربًا، الحلّ بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة.

