حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 6 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الحمل على النحو التالي:مهنيًا: يعيد إليك هذا اليوم الاطمئنان الذي تبحث عنه، فتشعر بالهناء وتطلع على معلومات جيدة.

عاطفيًا: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة تساعدك على تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغبتكما.

صحيًا: كُن حذرًا ومتحفّظًا وابتعد عن الحوادث أو التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك.

