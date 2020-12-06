حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 6 ديسمبر 2020

مهنيًا: يعيد إليك هذا اليوم الاطمئنان الذي تبحث عنه، فتشعر بالهناء وتطلع على معلومات جيدة.
عاطفيًا: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة تساعدك على تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغبتكما.
صحيًا: كُن حذرًا ومتحفّظًا وابتعد عن الحوادث أو التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك.
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