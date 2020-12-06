حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 6 ديسمبر 2020

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن أوضاع مهنية متينة وممتازة، وما بدأت به قابل للاستمرار والتطوّر إذا واظبت عليه بجدك ونشاطك المعهودين.
عاطفيًا: غيمة سوداء قد تؤثر في علاقتك بالحبيب لكن سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها وأفضل مما كانت سابقًا.
صحيًا: إذا رغبت في تحسين وضعك الصحي، عليك أن تبذل جهدًا أكبر في المستقبل القريب لتقطف ثمار ذلك لاحقًا.
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