حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 6 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لجميع الأبراج على النحو التالي:مهنيًا: يعيد إليك هذا اليوم الاطمئنان الذي تبحث عنه، فتشعر بالهناء وتطلع على معلومات جيدة.عاطفيًا: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة تساعدك على تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغبتكما.صحيًا: كُن حذرًا ومتحفّظًا وابتعد عن الحوادث أو التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك.

الثور

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى حشد من الناس حولك وعلاقات مهنية معقدة تضعك أمام خيارات صعبة عليك الاختيار بينها.

عاطفيًا: يفاجئك الشريك ببعض الاقتراحات الجميلة والمفيدة، بسبب الضغوط التي باتت كثيرة عليك.

صحيًا: تتبلور لديك فكرة خلاقة قادرة على جعلك تبتعد عن الأجواء المتشنجة أطول مدة ممكنة.

الجوزاء

مهنيًا: تفاءل بالخير تجده، بانتظارك أيام مزدهرة فيها نجاح وسعادة وراحة على الصعيد المهني.

عاطفيًا: شعورك بالإرهاق النفسي وفقدانك الحماسة يدفعانك إلى الانكماش والتحفظ، لكن التقرّب منك ليس صعبًا.

صحيًا: عليك أن تكون أكثر اتزانًا لأن مسؤوليات جديدة ملقاة على عاتقك تطلب منك المزيد من الجهد.

السرطان

مهنيًا: يدفعك هذا اليوم المميز جدًا والحافل بالمفاجآت نحو آفاق جديدة أكثر وعدًا وتلتقي أشخاصًا تثير إعجابهم.

عاطفيًا: تجد الاستقرار في حياتك العاطفية الحالية، ولا تؤذي مشاعر الحبيب بل تعامله بلطف ولين.

صحيًا: تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، بسبب ممارسة الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك.

الأسد

مهنيًا: يحمل هذا اليوم الجميل بعض الأخبار الجديدة والتحديات بين أساليب العمل القديمة والأفكار الثورية والشابة.

عاطفيًا: تعيش يومًا مميزًا وتقضي وقتًا ممتعًا مع الشريك لن تنساه أبدًا لأن لقاءاتكما معًا قليلة في المدة الأخيرة.

صحيًا: قد تراجع الطبيب في مسألة تتعلق بصحتك أو بصحة أحد المقربين، وتكون محتارًا قليلًا.

العذراء

مهنيًا: يزيد هذا اليوم الأمور تعقيدًا، فلا تتسرّع في اتخاذ القرارات المهمّة، فقد تندم عليها لاحقًا.

عاطفيًا: يوجه إليك الشريك رسالة غير متوقعة تنبهك إلى الواقع الذي تعيشه معه وتجعلك تغير تصرفك تجاهه.

صحيًا: إذا أفرطت في تناول المشروبات الروحية قد تتعرض لنكسة غير متوقعة.

الميزان

مهنيًا: يساعدك هذا اليوم على تنظيم أعمالك أكثر من أي وقت مضى، وهذا مكسب إضافي لك.

عاطفيًا: يساورك الندم من خطأ اقترفته مع الحبيب وسبّب له الخيبة والإحباط، فتحاول التقرب منه مجددًا وتنجح في ذلك.

صحيًا: انتبه لصحتك ولسلامتك، واحرص على وصول رسالتك بحذافيرها من دون تحوير أو تهميش.

العقرب

مهنيًا: يوفر لك هذا اليوم بعض الحلول المالية ويغيّر وضعك المتأزم ويضعك على طريق النجاح.

عاطفيًا: لا تدع أحد المتطفلين يتدخّل بينك وبين الشريك لأنه قد يزيد الأمور تعقيدًا.

صحيًا: ضع روزنامة واضحة لمفكرتك الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية.

القوس

مهنيًا: يمنحك هذا اليوم فرصة من العمر، لا تضيعها بل تلقفها واستفد منها لتحقيق حلمك الذي طالما راودك.

عاطفيًا: يزيد تدخّل الآخرين بعلاقتك مع الشريك الأمور سوءًا وربما يتسبّب بإنهائها، لكن وعيكما لا يسمح بذلك.

صحيًا: المعروف عنك أنك صاحب قرارات شجاعة في مجالك المهني والعاطفي، فلم لا تكون كذلك على الصعيد الصحي؟.

الجدي

مهنيًا: تكون محاطًا ابتداء من اليوم بزملاء رائعين جدًا ولا تفشل في أعمالك، لكن لا تجازف بسلامتك إطلاقًا.

عاطفيًا: يضفي أمر مستجد هذا اليوم على علاقاتك الشخصية جدية أكبر ووقارًا أو ربما بعض القسوة.

صحيًا: تجد نفسك بين الحين والآخر منزعجًا وقلقًا ومضطربًا، الحلّ بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة.

الدلو

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن دراسة جيدة واتخاذ قرار مهم في العمل قد يقبل المقاييس ويبدل نظرة أرباب العمل إليك نحو الأفضل.

عاطفيًا: تقلقك مسألة تتعلق بالشريك وتشوّش بالك، لا تفكّر فيها وركّز على الأمور المهمّة وتصل في النهاية إلى الخاتمة السعيدة.

صحيًا: أنت صاحب إرادة أقوى من الصخر، وهذا ما أثبته أخيرًا على صعيد المحافظة على صحتك.

الحوت

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن أوضاع مهنية متينة وممتازة، وما بدأت به قابل للاستمرار والتطوّر إذا واظبت عليه بجدك ونشاطك المعهودين.

عاطفيًا: غيمة سوداء قد تؤثر في علاقتك بالحبيب لكن سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها وأفضل مما كانت سابقًا.

صحيًا: إذا رغبت في تحسين وضعك الصحي، عليك أن تبذل جهدًا أكبر في المستقبل القريب لتقطف ثمار ذلك لاحقًا.