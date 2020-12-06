خبيرة أبراج تشرح قابلية كل برج في ممارسة «الخيانة»

لعل الحفاظ على الحياة الزوجية السعيدة والحميمة بعد أعوام من الزواج، تبدو أصعب وتحتاج إلى جهد من الطرفين، لاسيما بعد أن تتسلل الرتابة والملل إلى حياة الزوجين. فعادة بعد الإنجاب كثيرا ما يتراجع اهتمام الزوجة بالرجل بحسب تصريح خبيرة الأبراج ندي عادل لـ" الدستور".وتوضح "عادل" الأبراج الأكثر خيانة بعد الزواج:

◄ برج الحمل:



لا يميل للخيانة لكنه من الممكن في حال السفر إلى بلد بعيدة ممكن أن يضعف أو يتعرض لطلاق أو الانفصال عن شريك حياته ويعود إلى حبه الأول.

◄ برج الثور:



يميل إلى الجنس الآخر بعد الانفصال وممكن مرة واحده يخون الشريك.

◄ برج الجوزاء:



يلجاء دائما لتعدد العلاقات من كثرة الأصدقاء لأنه يشعر بالملل وإذا أحب المرأة تزوجها علي فور.

◄ برج السرطان:



الأكثر خيانة يشعر أنه ملك دون تغير النساء تلو الأخرى حتى بعد الزواج فيأخذ الخيانة مثل الطعام والشراب ولا أحد يعرف أن يكشفه لأنه غامض.

◄ برج الأسد:



يشعر بالغيرة من عدم اهتمام زوجته فيلجأ للزواج عليها مرة

◄ برج العذراء:



تتعدد خيانة للنساء ولكنه يقول أنت من تقصر بحقي ولكنه يلجأ للخيانة طوال والوقت إذا شعر بالملل.

◄ برج العقرب:



ليس لديه عقل ولا قلب سوى العلاقات الحميمة هي قلبه وعقله.

◄ برج القوس:



لا يخون المرة إذا كان زواجه تقليديا يبدأ في البحث عن العلاقة الحميمة بالحب.

◄ برج الجدي:



لا ينفصل عن الشريك وإذا انفصل عن شريكه أصبح يميل لتعدد العلاقات.

◄ برج الدلو:



خان بطبعه لكنه لا أحد يكتشف خيانته وعلاقاته الحميمة لأنه حريص جدا علي دفن ألاعيبه الكاذبة

برج الحوت:

إذا شعر بحياته الشريك كان رد فعله سارم لجأ إلى رد الخيانة إليها ويلجأ لتعدد العلاقات البحث عن شريك جديد.