حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 7 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الإثنين الموافق 7ديسمبر والتي جاءت كالتالي:.مهنيًا: يركّز هذا اليوم على قضايا مهنية وعائلية متداخلة، ويشير إلى بعض النجاحات المهمة.

عاطفيًا: الشريك إنسان حسّاس ورومانسيّ وحنون، لا تجعله يفقد أيًا منها بسبب تصرّفك الأرعن معه.

صحيًا: استمع إلى النصائح ولا تفرض رأيًا أو تجازف باستقرارك النفسي والصحي

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا