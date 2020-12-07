حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 7 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات حظك اليوم برج العذراء اليوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق.



عاطفيًا: يعني لك الكثير هذا اليوم، تتذكر فيه بداية اللقاء مع الحبيب وأجمل الأوقات الرومانسية التي أمضيتماها معًا قبل الارتباط.

صحيًا: استشر خبير تغذية، فهو وحده القادر على تخليصك من السمنة بطريقة صحيحة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.