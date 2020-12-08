مميزات وعيوب فتاة برج الدلو

لمواليد كل برج من الأبراج الفلكية صفات وأسرار خاصة بهم وتميزهم عن غيرهم، هناك من يتميز بالعصبية ومن يتميز بالذكاء ومن يتميز بالرومانسية، وعند ارتباط الأشخاص بشريك من مواليد أي برج مختلف عنهم أول ما يبحثون عنه هو صفاته ومميزاته وعيوبه.تتحدث لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، عن أبرز صفات ومميزات وعيوب المرأة مولودة برج الدلو.

تقول منى: "تعرف مولودات برج الدلو بقدرتهن العالية على التكيف مع الظروف المستجدة التي قد تطرأ على حياتهن، وتتميزن بتمكنهن من رؤية الأمور من مختلف جوانبها الإيجابية والسلبية، صاحبات شخصية واعية وعقلانية إلى أقصى الحدود.

يعتمدن التكتيك البطيء والتفكير العميق قبل اتخاذهن لأي قرار مهم في حياتهن، فضلًا عن أنهن شخصيات ذكية، مبتكرة ويفرضن أنفسهن ومهاراتهن في أي عمل يدخلن فيه، لذلك يمكن الاعتماد عليهن وتحملهن مسؤوليات كبيرة".

تستكمل: "أحيانًا يفضلن اللجوء إلى الوحدة أو العزلة لمراجعة انفسهن وتصرفاتهن في الفترة الأخيرة وقد ينزعج منهن البعض لأنهن يمتلكن شخصية كتومة، ولا يظهرن مشاعرهن لأحد بل يحاولن دائمًا ارتداء الوجه العنيد".

عنادهن كبير ومزاجيتهن تجعل أمور غريبة قد تزعجهن لا ينزعج منها أحد غيرهن ومستمعات جيدات ويفضلن أن يتحدثن مع الآخرين في أمور اجتماعية مفيدة ويكرهن أن يقيدهن أحد فهن مستقلات الرأي ولا يحبون الناس الذين يختلفون معهن في وجهات النظر".

وتضيف: "بإمكان مولودات برج الدلو أن يعشقن بلا حدود، لكنهن مهما وقعن في الحب يتأنوا كثيرًا قبل أن يفصحن عن هذ الأمر، أولًا للتأكد من حقيقة مشاعرهن ولأنهن يخافن الظهور بمظهر الضعيف أمام الحبيب الذي قد يستغل الفرصة للسيطرة عليهن ومن الصعب أن يسامحن الشريك إن أخطأ، ويتخذن قرار حاسم بالانفصال عنه بعد فترة من التفكير العميق ولا يظهرن شعورهن بالغيرة بطريقة مباشرة وانما بأساليب غريبة من الصعب أن يفهمها الحبيب".