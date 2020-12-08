حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 8 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: تواجه بعض العراقيل في مشروع كنت تعلّق عليه آمالاً كبارًا، وتصطدم بواقعية المحيطين بك.

عاطفيًا: الحبيب بحاجة ماسة إليك، وأنت لا تمنحه الوقت الكافي ما قد يشعره بالإحباط، تدارك الأمور.

صحيًا: تجد أن كل الظروف مؤاتية لتحسين وضعك الصحي، وعليك الاستفادة قدر الإمكان من هذا الواقع.