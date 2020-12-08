حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: يطرح هذا اليوم وضعًا خاصًا على صعيد شراكة لك شخصية أو مهنية، وتقدم على اتخاذ قرار مصيري له علاقة مباشرة بالوضع المهني.

عاطفيًا: يبشرك هذا اليوم بفترة استثنائية على الصعيدين العاطفي والمالي، وتكون الأجواء المستجدّة مريحة جدًا.

صحيًا: تستشير محيطك لتقف على آرائه بشأن مشروع سفر يتضمّن نشاطات مفيدة للصحة.



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