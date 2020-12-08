حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: تتلقى عرضًا مغريًا يساعدك على تحسين أوضاعك، لكنّ ذلك قد يتطلب منك التخلّي عن مكتسبات سابقة.

عاطفيًا: بالنسبة إلى أمورك العاطفية تعرف صخبًا وحياة اجتماعية متحركة وملونة بمناسبات واجتماعات تفوق توقعاتك.

صحيًا: تراجع في المعنويات نتيجة خيبة مهنية تصيبك بإحباط ويأس، ما ينعكس موقتًا على صحتك.

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