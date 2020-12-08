حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنياً: مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك تتمكن من التخلص منها سريعاً بحكمتك وذكائك وحسن تعاطيك مع الأمور الحساسة.

عاطفياً: تنجح في تعزيز علاقتك بالحبيب بالحوار والصراحة والروية، وتزول العراقيل التي واجهتكما منذ مدة.

صحياً: بقليل من الصبر والمثابرة تتمكّن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة، وتكون في أفضل حالاتك

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